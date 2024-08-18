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Gercüş'te organik ürünlerdeki bereket fiyatları düşürdü

Gercüş'te organik ürünlerdeki bereket fiyatları düşürdü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.08.2024 12:04
Güncelleme:18.08.2024 12:10
Batman'ın Gercüş ilçesi ile civar köylerinde yetişen sebze ve meyvelerde bereket yaşandı. Sebze ve meyvelerdeki yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürürken, fiyatların düşmesi tüketicileri sevindirdi.
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Gercüş’te organik ürünlerdeki bereket fiyatları düşürdü
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