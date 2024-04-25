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Gençlik şühedanın izinde! Çanakkale zaferi ile destanlaşan 57. Alay için vefa yürüyüşü

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 25.04.2024 08:50
Çanakkale Kara Savaşlarının 109'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında binlerce gencin katılımıyla 57'inci alaya vefa yürüyüşü yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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