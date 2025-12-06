06 Aralık 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 16:47
Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Ankara’da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin’in yarışması beklenen genel kurulda Kaya’nın ve Çetin’in çekilmesinin ardından Arda Çakmak aday oldu. Tek aday olarak seçime giren Çakmak, açık oylamayla başkan seçildi.