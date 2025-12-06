Gençlerbirliği’nde yeni başkan Arda Çakmak oldu

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Ankara’da yapıldı. Genel kurulda Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları da açıklandı. Mevcut Başkan Mehmet Kaya ile Çağrı Çetin’in yarışması beklenen genel kurulda Kaya’nın ve Çetin’in çekilmesinin ardından Arda Çakmak aday oldu. Tek aday olarak seçime giren Çakmak, açık oylamayla başkan seçildi.

