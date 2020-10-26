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Genç motosiklet tutkunun acı sonu! Kural tanımazlığı onu hayattan kopardı

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Giriş: 26.10.2020 12:25
Güncelleme:26.10.2020 12:42
Düzce'de bir motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçti, kaza yaptı. Feci kazada genç adam yaşamını yitirdi. Geride ise motosikletiyle yaptığı hız ve akrobatik görüntüleri kaldı.

Akın Kap Düzce'de yaşıyordu. Motosiklet tutkunu genç, kız arkadaşıyla gezintiye çıkmıştı. Kırmızı ışıkta beklemedi ve bir otomobille çarpıştı.

Kazada genç motosiklet sürücüsü öldü. Kız arkadaşı ise yaralandı.

Kap'ın sosyal medya hesabından paylaştığı hızlı ve akrobatik hareketleri dikkat çekti.

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