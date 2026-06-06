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Çevre Haftası’nda öğrencilerden "Eko-Denge" sergisi

Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle Misak-ı Milli Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Eko-Denge Resim Sergisi", Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde açıldı.

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