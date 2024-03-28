'Gelinim Olur Musun' yarışmacısı Sinem Umaş'ın son hali ortaya çıktı! Akım videosu gündem oldu! "Resmen parçalamış..."

"Gelinim Olur Musun" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş, geçmişte fenomen kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Kaynanasıyla olan atışmalarıyla da bilinen Umaş, yarışma sonrasında da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise Umaş, köpeklerle birlikte çektiği dans videosuyla yeniden gündeme oturdu. İşte Sinem Umaş'ın paylaşımı ve son hali...