Hatay’da sağanak felaketi: 1 ölü, yollar çöktü, araçlar çukura gömüldü

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen sel suları nedeniyle bir evin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, Bağrıyanık Mahallesi'nde istinat duvarının yıkılmasıyla 5 araç dev bir çukura düştü. Bölgedeki son durumu ve yaşanan can pazarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.