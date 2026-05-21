10 yıl sonra gelen korkunç itiraf: Eski eş cani çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde 10 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan Begdeda cinayetinde sır perdesi aralandı. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla raftan indirilen faili meçhul dosyası kapsamında düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alınan eski eş Turgay Bekdeda, işlediği korkunç cinayeti itiraf ederek her şeyi anlattı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, 10 yıllık sırrın nasıl çözüldüğünü olay yerinden aktardı.