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Gelenek bozulmadı! Adanalılar kısıtlama sonrası şırdancıya koştu!

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04.05.2020
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanmaya sokağa çıkma yasağının ardından Adana’da gelenek bozulmadı. Vatandaşlar önce bankamatiklere ardından da şırdancıya koştu. Eve kadar bekleyemeyen bir vatandaş, aracın bagaj kapağında şırdan yedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar geleneği bozmadı. Saatler 00.00'ı göstermesi ile birlikte şırdancıya koşan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

EVE KADAR BEKLEYEMEDİ

İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgına karşı uyguladığı tedbirler kapsamında 3 gündür kapalı olan ve sokağa çıkma yasağı nedeni ile Adanalıların geleneksel lezzeti şırdanı yiyemeyen vatandaşlar sıraya girdi. Kimi terliği kimi eşofmanları ile şırdan yemek için evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe tedbirlerine uyarak vazgeçilmez lezzetleri dakikalarca bekledi. Adana'nın yöresel lezzetine 3 gün boyunca hasret kalan bazı vatandaşlar ise şırdanı alınca eve kadar dayanamadı, araçlarının bagaj kapağında yedi.

Koronavirüse şırdan ile savaş açtıklarını ifade eden bir vatandaş ise 3 gündür yasağın bitmesini ve vazgeçemediklerini ifade ederek yasağın bittiği dakikalarda soluğu şırdancıda aldıklarını ifade etti.

"3 GÜN BOYUNCA SİPARİŞ ALDIK"

Adanalı işletmeci Murat Mercan geleneğin bu yasak sonrası da bozulmadığını ifade ederek, "Biz 3 gün boyunca sipariş aldık. Şırdan bağışıklık sistemine iyi geldiği için ve şırdanı bir kez yiyen tekrar tekrar talep ediyor. Tatil boyunca telefonlar çaldı ve 3 gün önceden siparişler verildi. Kazanlarımız bitti. Yedek kazan tekrar kaynatıyoruz. Halkımızın ilgisine teşekkür ederiz." dedi.

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