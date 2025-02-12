Geçmişten bugüne İstanbul’un kar sınavı! İstanbul Boğazı’nın donduğu yıllar...

Ne zaman kar yağsa İstanbul'a bir tedirginlik, bir korku, bir panik havası... Oysa içinde umut taşıyanlar için ayrı bir anlamı vardır kışın. Çünkü kış göğsünde baharı saklar. Tarihte İstanbul Boğazı'nın buzla kaplandığı, Haliç'in donduğu, günlerce süren fırtınalarının yaşandığı dönemler de oldu. Ancak o yıllar kar kışın, bereket ve rahmet olarak görüldüğü yıllardı. Peki şimdi ne değişti? Sorunun yanıtını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

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