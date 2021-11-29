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Gaziosmanpaşa'da komşu terörü mahalleliyi canından bezdirdi

DHA
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Giriş: 29.11.2021 12:03
Gaziosmanpaşa'da akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, mahalleliyi canından bezdiriyor. Çevreye küfürler savuran S.C. eline geçen taş, demir sopa hatta kerpeten ve çekip gibi eşyaları etrafa fırlatıyor. Hayatlarının tehlike altında olduğunu söyleyen mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istiyor. Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen S.C., mahalle sakinlerini adeta bıktırdı. S.C.'nin annesi vefat ettikten sonra babası ve kardeşleriyle de sık sık kavga ettiği için karakolluk oldukları öğrenildi. Evde yaşanan tartışmalardan sonra kardeşi ve babası evi terk etti. Evde yalnız yaşayan S.C.'nin iddiaya göre alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra çevreye zarar verdiği ve etrafa ağır küfürler ettiği söyleniyor. Evde bulunan eşyaları komşusunun bahçesine ve yola atan S.C. komşularının şikâyetlerine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı ileri sürüldü. Mahalle sakinleri S.C.'nin yanında bıçak taşıdığını söyleyerek bir an önce önlem alınmasını istiyor.

MAHALLELİ OLARAK TEDİRGİNİZ

S.C.'nin üst komşusu Tevrat Ağırtaş, "Yaklaşık 20-25 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Komşumuz alkol kullanıyor, gelip rahatsız ediyor. Geçen akşam ne kadar çöp varsa arkadaşın bahçesine attı. Biz mahalleli olarak tedirginiz. Annesi öldükten sonra aile içinde kavgalar yaşandı. Bıçaklama olayı da oldu" dedi.

BAHÇEMİZE ÇIKAMAZ OLDUK

Bahçesine çöp ve eşya atılmasından şikâyetçi olan Çengizhan Biçer, "Şahsın oturduğu apartmanın bitişiğinde yaşıyoruz. Attığı eşyalardan dolayı bahçemize çıkamaz olduk. Bahçe harabe hale döndü artık kendimizden korkar olduk. Güler yüzle konuşmaya çalıştım ancak elini beline atarak üzerime yürümeye çalışıyor. Her an bıçağı çekip birimizi bıçaklayabilir diye konuştu. S.C.'nin kapı komşusu Kenan Soylu ise, bu olayların her gün yaşandığını ifade ederek Daha önce evini ateşe verdi. Ben kendim bizzat söndürdüm ama koltuktan yanma devam ediyormuş itfaiye geldi söndürdü" şeklinde konuştu.

SAMURAY KILIÇLI OLAYA DÖNMESİNDEN KORKUYORUZ

Komşusu Esra Aydın ise, "Saat fark etmeksizin her zaman yapıyor. Bir iki hafta önce misafirlerim vardı. Seslerden korkup erken kalkmak zorunda kaldılar. En son samuray kılıçlı bir cinayet oldu biz bu olayın ona dönüşmesinden çok korkuyoruz. Çünkü bıçakla dolaştığını biliyoruz" dedi.
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