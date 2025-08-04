04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Gaziosmanpaşa’da 25 yıllık kuyumcu altınlarla kaçtı!
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 25 yıldır kuyumculuk yapan bir esnaf milyonlarca lira değerindeki altını güvenlerini kazandığı insanlardan toplayıp kayıplara karıştı. Tüm birikimlerini kaybettiklerini anlayan müşteriler soluğu emniyette aldı. Altınlarla ortadan kaybolan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.