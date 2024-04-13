13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Gaziantep’te otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2024 16:19
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü
Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: 2 ölü
Feci kazada 3 yaralı!
Feci kazada 3 yaralı!
Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1’i ağır 4 yaralı
Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobil dereye uçtu!
Otomobil dereye uçtu!
Dağ keçileri arazide drone ile görüntülendi
Dağ keçileri arazide drone ile görüntülendi
Pendik’te eski boksör arkadaşını döverek öldürdü
Pendik'te eski boksör arkadaşını döverek öldürdü
Teleferik faciası! İhmal var mı?
Teleferik faciası! İhmal var mı?
Sinop’ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu
Sinop'ta yunusların dansı görsel şölen oluşturdu
Başkan Erdoğan’dan Papa’ya Gazze mektubu
Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu
İş adamına eşi ve sevgilisinden kanlı infaz
İş adamına eşi ve sevgilisinden kanlı infaz
Antalya’da teleferik kazasında korku dolu anlar!
Antalya'da teleferik kazasında korku dolu anlar!
Fatih’te müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı
Fatih’te müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı
Daha Fazla Video Göster