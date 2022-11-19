19 Kasım 2022, Cumartesi
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Gaziantep’te miras vahşeti! Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti
Gaziantep’te 6 ay önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren ve yargılama süreci devam eden Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Çelik’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.