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Gaziantep’te miras vahşeti! Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

İHA
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Giriş: 19.11.2022 14:26
Gaziantep’te 6 ay önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren ve yargılama süreci devam eden Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Çelik’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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