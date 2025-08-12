Gaziantep’te husumet kanlı bitti: 9 yaralı!

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çatışmada 3’ü ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Ağır yaralıların hayati tehlikesi sürüyor. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Çatışmayla ilgili soruşturma sürüyor.

