Beyaz et devlerine dev operasyon: 8 ilde fahiş fiyat kıskacı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Beyaz Et" soruşturması kapsamında düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, vatandaşın sofrasındaki tavuğun fiyatıyla oynayan, piyasa dengelerini altüst eden ve haksız kazanç sağlayan yapıya büyük darbe indirildi. Aralarında dev markaların üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınırken, 13 dev şirkete denetim kayyumu atandı.