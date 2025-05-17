17 Mayıs 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gaziantep’te halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 7 yaralı
Gaziantep'te öğle saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikanın duvarlarının yıkıldığı patlamada park halindeki 3 araçta da hasar oluştu. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.