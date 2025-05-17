Gaziantep’te halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 7 yaralı

Gaziantep'te öğle saatlerinde, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikanın duvarlarının yıkıldığı patlamada park halindeki 3 araçta da hasar oluştu. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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