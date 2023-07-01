01 Temmuz 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gaziantep’te akılalmaz olay! Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca bakın ne yaptı
Akılamaz olay dün gece saatlerinde Gaziantep’te meydana geldi. Minibüsten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli M.S.A, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi. Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.