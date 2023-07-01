Gaziantep’te akılalmaz olay! Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca bakın ne yaptı

Akılamaz olay dün gece saatlerinde Gaziantep’te meydana geldi. Minibüsten hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli M.S.A, bekçilere, "Bayramınız mübarek olsun. Bir elinizi öpseydim, bayramınızı kutlasaydım" dedi. Şüpheli ile yaşanan diyalog bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.