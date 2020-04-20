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20.04.2020

Gaziantep'te 7 ev karantinaya alındı!

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı. Bu evlerde toplam 34 kişinin bulunduğu bildirildi.

Bir süre önce yurt dışından gelen bir kişide koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine şahsın temas ettiği kişilerin bulunduğu İslahiye ilçesinde 6, Nurdağı ilçesinde ise 1 evde Hıfzıssıhha Kurulunca karantina uygulanması kararlaştırıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bu evlerde toplam 34 kişinin bulunduğu bildirildi.

Karantina altına alınan evlere emniyet şeridi çekildi, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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