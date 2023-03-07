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Gaziantep Nurdağı’ndaki mezarlar depremde tahrip oldu! İşte felaketin boyutu

AA
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Giriş: 07.03.2023 09:38
6 Şubat günü Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Olucak Mahallesi'ndeki mezarlıkta da hasar meydana geldi. Olucak Mahallesi sakinlerinden Fettah Gül, "Depremin ardından gündüz olduktan sonra sağa sola baktım. Mezarlıktaki kabirler havada, yollar yarılmış, toprak havaya kalkmış" dedi.
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