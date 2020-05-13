13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti! Skandal sözler sarf etmişti | Video

Gazi Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti! Skandal sözler sarf etmişti | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.05.2020
Son dakika haberine göre; Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrası görevinden istifa etti.

Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans görüşmesinde yayını açık unutup öğrencileri hakkında "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece ha, çaktırma" demişti.

Yayında olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran dekanın sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Prof. Dr. Orhan Acar, skandal sözlerin ardından istifa etti.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ: PROF. DR. ORHAN ACAR İSTİFA ETTİ

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Skandal sözler! O dekan istifa etti
Skandal sözler! O dekan istifa etti
ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak
ibadet ve ziyarete kapatılmadan onarılacak
İş yerini kundaklamaya çalışan şüpheli kendini yaktı
İş yerini kundaklamaya çalışan şüpheli kendini yaktı
Otobüs firmaları kargo gibi çalışmaya başladı
Otobüs firmaları kargo gibi çalışmaya başladı
Bakan öksürük krizine girdi
Bakan öksürük krizine girdi
Yeni Çamlıca kulesinde yangın
Yeni Çamlıca kulesinde yangın
Koronayı yenen en küçük savaşçı taburcu oldu
Koronayı yenen en küçük savaşçı taburcu oldu
Sörf faciası: 5 ölü, 5 yaralı
Sörf faciası: 5 ölü, 5 yaralı
Görüntüler paylaşıldı! Tepkiler çığ gibi...
Görüntüler paylaşıldı! Tepkiler çığ gibi...
O ilimizde 'süper taşıyıcı' alarmı!
O ilimizde 'süper taşıyıcı' alarmı!
A Haber pandemi hastanesine girdi
A Haber pandemi hastanesine girdi
Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Daha Fazla Video Göster