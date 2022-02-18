Futbolcu Özer Hurmacı hakkında darp iddiası! Mihriban Hurmacı 2. kez boşanma davası açtı

Futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı'nın şikayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Özer Hurmacı hakkında 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Mihriban Hurmacı'ya ayrıca 1 aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi cezası verildi.

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