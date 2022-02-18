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Futbolcu Özer Hurmacı hakkında darp iddiası! Mihriban Hurmacı 2. kez boşanma davası açtı

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Giriş: 18.02.2022 11:00
Güncelleme:18.02.2022 11:00
Futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek ikinci kez boşanma davası açan Mihriban Hurmacı'nın şikayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Özer Hurmacı hakkında 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Mihriban Hurmacı'ya ayrıca 1 aylık koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi cezası verildi.
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