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FSM'de 75 gün sürecek bakım | FSM trafiğe kapatılacak mı? İstanbul trafiğinde son durum ne?

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 11:29
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım çalışması başlıyor. Peki bakım ne zamana kadar sürecek? Köprü trafiğe kapatılacak mı? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor mu? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bakıma alınıyor. FSM'de 75 gün sürecek bakımda askı halatlarında bakım ve onarım çalışması yapılması yapılacak. Çalışmalar trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecek. Onarım gece saatlerinde tek şerit kapatılarak yapılacak.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyesinde.

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