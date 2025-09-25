25 Eylül 2025, Perşembe

Fren yerine gaza basan sürücü lokantaya daldı

Fren yerine gaza basan sürücü lokantaya daldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2025 01:28
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Almanya’da yaşayan Şükrü O. isimli gurbetçi, yaklaşık 3 ay önce yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine geldi. Tatilini tamamlayan Şükrü O., Almanya’ya dönmeden önce alışverişe gitti. Yabancı plakalı otomobiliyle Birecik köprüsü çıkışında ilerleyen Şükrü O., aniden önüne çıkan minibüse çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobili durdurmak isteyen Şükrü O., fren yerine gaza basınca yaklaşık 3 metreden lokantanın bahçesine uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Kaza anında lokantanın bahçe ve giriş kısmında kimsenin olmaması ise büyük bir tehlikenin önüne geçti. Minibüse çarpmamak için frene basmak isterken ayağının kayıp yanlışlıkla gaza bastığını söyleyen Şükrü Ö., bugün Almanya’ya dönmeye hazırlandığını belirtti.
