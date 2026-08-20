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MSB'den Suriye ve Ege mesajı: "Toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

MSB'den Suriye ve Ege mesajı: "Toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir"

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye, Ege, terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin kritik mesajlar verdi. Kocaeli Gölcük Donanması'ndaki TCG Koçhisar gemisinde düzenlenen toplantıda, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendirildi. MSB, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu vurgularken, Ege'deki hak ve menfaatlerin korunacağı mesajını verdi. Hudutlarda son bir haftada 588 kişinin yakalandığı, 3 PKK'lının ise teslim olduğu açıklandı.

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