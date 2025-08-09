09 Ağustos 2025, Cumartesi

Fit görünme baskısı gençleri tehdit ediyor! Uzmanlar uyardı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.08.2025 21:40
Yemek yemek, temel bir ihtiyaç olmasının yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ancak son zamanlarda, özellikle sosyal medyada gençler arasında “fit görünme” ve aşırı zayıflık akımı dikkat çekiyor. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Diyen A Haber Muhabiri Erşan Karaca, hem diyetisyenlerin hem de psikologların dikkat edilmesi gereken kuralları sıraladığını aktardı. Buna göre modern çağın insanlara “bedeninde kusur bul ve onu kapat” mesajı verildiğini belirten uzmanlar, kişilere kendi bedenlerini tanımayı ve kabullenmeyi öğütlüyor.
