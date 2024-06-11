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Fırtına Vadisi’nde facia: 2 ölü Serinlemek için girdi hayatlarını kaybettiler!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 18:39
Rize’nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklendi. Dereye giren 4 çocuktan ikisi hayatını kaybetti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Selman Kutlu olay yerinden aktardı. İşte detaylar…
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Serinlemek için girdi hayatlarını kaybettiler!
Serinlemek için girdi hayatlarını kaybettiler!
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