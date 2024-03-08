Fırçası iğne tuvali kasnak boyası iplik! Kadınlar gününde kadın eserleri

8 Mart Kadınlar Günü’nde yeteneğiyle kendine hayran bırakan bir kadın sanatçının hikayesini A Haber ekranlara taşıdı. Leyla Aslan, bir ressam ve nakkaş sanatı temsilcisi. O; kasnağını tuval, farklı tonlardaki ipliklerini ise boya gibi kullanarak İstanbul manzaralarını, çektiği fotoğrafları ve ünlü isimlerin portrelerini resmediyor. Bu şekilde geleneksel nakış kalıplarının dışına çıkarak, sanatını gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor.

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