22 Nisan 2023, Cumartesi
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Filmlere konu olacak bir soygun hikayesi! 80 milyon dolar çaldı! Mağdurlar Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Muslera
İstanbul'da eşine az rastlanır bir soygun girişimi yaşandı. Hedefte bu kez iş dünyasının ve spor dünyasının ünlü isimleri vardı. Mağdurlar arasında Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Fernando Muslera da var. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, kar dağıtma vaadiyle birbirinden ünlü isimlerden para topladı. Kar dağıtmaya başlayınca Erzan'ın sistemi bir anda herkes tarafından duyuldu. Günler geçtikçe ağını genişleten Erzan'ın sistemini durumdan şüphelenen bir iş insanı çökertti. İşte filmlere konu olacak bir soygun hikayesi...