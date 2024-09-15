15 Eylül 2024, Pazar
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Fıçının içinde elleri ayakları bağlı şekilde bulundu!
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu. Kimliği belirsiz erkek cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bozulmaya yüz tutmuş haldeki erkek cesedinin elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.