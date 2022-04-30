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Fethiye’de tarihi yeniden yazdıracak keşif! Tam 2 bin 100 yıllık

DHA
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Giriş: 30.04.2022 15:40
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Fatih Onur liderliğindeki ekip, Likya-Karya hudut bölgesinin tarihini tekrar yazdıracak iki bin 100 senelik yazıt buldu. Prof. Dr. Onur, "Bu yazıt o bölgedeki tarihi bilgilerimizi değiştirecek, bütün Likya ve Karya ilişkisini yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek." açıklamasında bulundu.
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