Fethiye’de tarihi yeniden yazdıracak keşif! Tam 2 bin 100 yıllık

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Fatih Onur liderliğindeki ekip, Likya-Karya hudut bölgesinin tarihini tekrar yazdıracak iki bin 100 senelik yazıt buldu. Prof. Dr. Onur, "Bu yazıt o bölgedeki tarihi bilgilerimizi değiştirecek, bütün Likya ve Karya ilişkisini yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek." açıklamasında bulundu.

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