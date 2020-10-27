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Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

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Giriş: 27.10.2020 11:17
Güncelleme:27.10.2020 13:51
Son dakika haberi... Tayland’da Dokuz İmparator Tanrılar Festivali’nde 2 yaşındaki çocuk, 9 metre uzunluğundaki direğin ucuna bağlanarak sallandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Tayland'da Çin takviminin 9. ay ayının arifesinde başlayan dokuz günlük bir festival olan Dokuz İmparator Tanrılar Festivali'nde 2 yaşındaki kız çocuğu ile yapılan gösteri kameralara yansıdı. Gösteri kapsamında 2 yaşındaki çocuk, 9 metrelik bir direğin ucuna iple bağlandı. Daha sonra direğin tepesine tırmanan kişi, çocuğun ayak bileğine başka bir ip bağladı. Bu sırada yüksekten korkan çocuğun ağladığı görüldü.

Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp... FESTİVALDE KORKUNÇ ANLAR KAMERADA! 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DİREĞE BAĞLAYIP...

BİLEĞİNDEN İPLE BAŞ AŞAĞI ŞEKİLDE SARKITILDI

Çocuğun ayak bileğine ip bağlayan kişi, daha sonra çocuğu baş aşağı sarkıttı. Görüntüleri kaydeden turist, yerel medyaya yaptığı açıklamada, gördükleri karşısında şok olduğunu ifade ederek, "Bunun özel bir dini anlamı olup olmadığından veya şovun bir parçası olup olmadığından emin değilim. Ama kız kesinlikle korkmuş görünüyordu ve bunun güvenli olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

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