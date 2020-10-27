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Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

Son dakika haberi... Tayland'da Dokuz İmparator Tanrılar Festivali'nde 2 yaşındaki çocuk, 9 metre uzunluğundaki direğin ucuna bağlanarak sallandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 13:52
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Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

Tayland'da Çin takviminin 9. ay ayının arifesinde başlayan dokuz günlük bir festival olan Dokuz İmparator Tanrılar Festivali'nde 2 yaşındaki kız çocuğu ile yapılan gösteri kameralara yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

Gösteri kapsamında 2 yaşındaki çocuk, 9 metrelik bir direğin ucuna iple bağlandı.

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Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

Daha sonra direğin tepesine tırmanan kişi, çocuğun ayak bileğine başka bir ip bağladı.

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Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

Bu sırada yüksekten korkan çocuğun ağladığı görüldü.

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Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

BİLEĞİNDEN İPLE BAŞ AŞAĞI ŞEKİLDE SARKITILDI

Çocuğun ayak bileğine ip bağlayan kişi, daha sonra çocuğu baş aşağı sarkıttı. Görüntüleri kaydeden turist, yerel medyaya yaptığı açıklamada, gördükleri karşısında şok olduğunu ifade ederek, "Bunun özel bir dini anlamı olup olmadığından veya şovun bir parçası olup olmadığından emin değilim. Ama kız kesinlikle korkmuş görünüyordu ve bunun güvenli olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

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