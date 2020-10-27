Festivalde korkunç anlar kamerada! 2 yaşındaki çocuğu direğe bağlayıp...

BİLEĞİNDEN İPLE BAŞ AŞAĞI ŞEKİLDE SARKITILDI

Çocuğun ayak bileğine ip bağlayan kişi, daha sonra çocuğu baş aşağı sarkıttı. Görüntüleri kaydeden turist, yerel medyaya yaptığı açıklamada, gördükleri karşısında şok olduğunu ifade ederek, "Bunun özel bir dini anlamı olup olmadığından veya şovun bir parçası olup olmadığından emin değilim. Ama kız kesinlikle korkmuş görünüyordu ve bunun güvenli olduğundan emin değilim" ifadelerini kullandı.

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