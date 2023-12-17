17 Aralık 2023, Pazar
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Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu. Bu fenomenlerin güzellik salonu ve eğlence mekanı gibi mal varlıklarının hızla satılması için düğmeye basıldı.