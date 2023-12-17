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Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!

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Giriş: 17.12.2023 12:40
Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu. Bu fenomenlerin güzellik salonu ve eğlence mekanı gibi mal varlıklarının hızla satılması için düğmeye basıldı.
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