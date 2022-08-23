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Feci anlar kamerada! 5 yaşındaki çocuk 2. kattan düştü!

İHA
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Giriş: 23.08.2022 10:51
Güncelleme:23.08.2022 10:53
Kağıthane’de kardeşleriyle birlikte balkondan aşağıya bakan 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybedince 2. kattan aşağıya düştü. Dehşet anları kameralara yansırken, çocuğunun kanlar içinde gören anne kucağına alarak çığlık çığlığa çevreden yardım istedi. Başından yaralanan çocuk ağabeyinin kucağında götürüldüğü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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