Fatma teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi! Tek isteği görmek

Kahramanmaraş'ta 96 yaşındaki Fatma Bulut, depremden ailesinin yardımıyla kurtuldu. Çadır kente yerleştirilen Fatma Bulut'un şimdi tek bir isteği var o da Başkan Erdoğan'ı görmek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN