Fatih'te tramvay kazası | Polis aracına çarptı: 3 polis yaralandı

Fatih Laleli'de tramvay yolunda ilerlediği sırada iddiaya göre sürücüsünün önündeki tramvayı solladığı polis otosu, karşı yönden gelen tramvayla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Laleli tramvay yolunda meydana geldi. Aksaray yönünden Beyazıt istikametine doğru ilerleyen polis otosu sürücüsü iddiaya göre önündeki tramvayı sollamak istedi. Sollamaya çıktığı esnada da polis otosu karşı yönden gelen tramvayla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamazken, vatandaşlar yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Polis memurlarının durumunun hafif olduğu öğrenildi. Polis aracı olay yerinden çekildikten sonra seferler normale döndü.