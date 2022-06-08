08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fatih'te tramvay kazası | Polis aracına çarptı: 3 polis yaralandı

Fatih'te tramvay kazası | Polis aracına çarptı: 3 polis yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 22:37
Fatih Laleli'de tramvay yolunda ilerlediği sırada iddiaya göre sürücüsünün önündeki tramvayı solladığı polis otosu, karşı yönden gelen tramvayla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Laleli tramvay yolunda meydana geldi. Aksaray yönünden Beyazıt istikametine doğru ilerleyen polis otosu sürücüsü iddiaya göre önündeki tramvayı sollamak istedi. Sollamaya çıktığı esnada da polis otosu karşı yönden gelen tramvayla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamazken, vatandaşlar yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Polis memurlarının durumunun hafif olduğu öğrenildi. Polis aracı olay yerinden çekildikten sonra seferler normale döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fatih’te tramvay kazası
Fatih'te tramvay kazası
Ankara’da yeniden sağanak! Yollar göle döndü
Ankara'da yeniden sağanak! Yollar göle döndü
’Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’
'Anne eve gelmezsem beni öldürmüştür’
Ankara’da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı
Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı
Kur’an-ı Kerim’e tekme atan saygısızdan savunma
Kur’an-ı Kerim’e tekme atan saygısızdan savunma
Türkiye’nin en büyüğü
Türkiye'nin en büyüğü
İstanbul’da çatışma: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
Bodrum’a iki yolcu gemisi geldi!
Bodrum’a iki yolcu gemisi geldi!
Mevlana İdris’e veda
Mevlana İdris’e veda
İnstagram’dan gelen ölüm!
İnstagram'dan gelen ölüm!
Polisler o ilimizde görüntüledi! Ender rastlanan...
Polisler o ilimizde görüntüledi! Ender rastlanan...
LPG yüklü tanker devrildi
LPG yüklü tanker devrildi
Daha Fazla Video Göster