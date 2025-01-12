Fatih’te kasklı 4 kişi çamaşırhaneyi böyle kurşunladı!

Fatih'te kıraathane işletmecileri ile seyyar satıcı arasında çıkan tezgah kavgasında seyyar satıcı vurularak hayatını kaybetmişti. Emniyetten yapılan açıklama ve ortaya çıkan cep telefonu görüntüleri sonucu olayla ilgili detaylar netleşti. Olay saat 11.30 saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana gelmişti. Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan trans birey olan 44 yaşındaki T.S.K. aynı sokakta tespih satan 34 yaşındaki seyyar satıcı Ercan Çali'yi (34) silahıyla ateş açarak öldürdü. Hayatını kaybeden Ercan Çali'nin daha önceden çeşitli suçlardan 22 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. T.S.K.'nın Ercan Çali''yi silahıyla vurduğu anlar sonradan ortaya çıkan cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

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