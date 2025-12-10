10 Aralık 2025, Çarşamba

Fatih’te iş yerlerinden kasa çalan hırsızlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 10.12.2025 16:14
Fatih'te hırsızlık için girdikleri iş yerlerindeki kasaları açamayınca taşıyarak çalan hırsızlar gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
