10 Aralık 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Fatih'te iş yerlerinden kasa çalan hırsızlar kamerada
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 10.12.2025 16:14
Fatih'te hırsızlık için girdikleri iş yerlerindeki kasaları açamayınca taşıyarak çalan hırsızlar gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.