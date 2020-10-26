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Fatih'te Fransa'ya tepki! Bayraklar yarıya indirildi

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Giriş: 26.10.2020 13:32
Güncelleme:26.10.2020 13:41
Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin resmi bina duvarlarına yansıtılmasına tepki gösteren Suriyelilerden oluşan grup, Fatih’teki otel ve restoran girişlerinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi. Polis gruba müdahale ederek dağıttı.

Fatih İskendetpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanan İstanbul'daki Suriyelilerden oluşan kalabalık grup, bir süre Fransa aleyhine slogan attı.

Gruptan bazı kişiler ardından buradaki otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi. Grubu kontrol altına almak ve dağıtmak için polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek öfkeli kalabalığı dağıttı. Çevik Kuvvet ekiplerinin mahalledeki önlemleri sürüyor.

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