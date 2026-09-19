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Yunan ordusunun Medusa 15 tatbikatında fiyasko! Botlar geri sürüklendi, askerler denize döküldü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yunan ordusunun Medusa 15 tatbikatında fiyasko! Botlar geri sürüklendi, askerler denize döküldü

Yunanistan’ın “Medusa 15” tatbikatında kıyıya çıkarma yapan askerlerin yaşadığı zorlu anlar kameralara yansıdı. Zodyak botların geri sürüklendiği, askerlerin denize düştüğü ve bir askerin botun altında kaldığı görüntüler A Haber ekranlarında değerlendirildi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, Yunanistan’ın çıkarma kapasitesine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunurken, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise “Nereye çıkarsa çıksın, çıkanların hepsi kevgire döner” ifadelerini kullandı.

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