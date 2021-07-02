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Fast food ani ölüm riskini yüzde 46 artırıyor

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Giriş: 02.07.2021 11:23
ABD'li uzmanlar fast food beslenme tarzına ilişkin 10 yıl boyunca sürdüğü bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre fast food beslenme, kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini yüzde 46 artırıyor.

Kızarmış yiyecekler, şekerli gıdalar, fast food beslenme tarzına karşı uzmanlar bir kez daha uyardı. Sağlıksız beslenme kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini artırıyor.

ABD'li uzmanlar sağlıksız beslenmenin hayatımıza yönelik etkilerini içeren bir araştırmaya imza attı. Alabama Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada aşırı yağlı, kızarmış ve şekerli gıdaları incelendi.

10 yıl boyunca 45 yaş üzeri 21 bin kişiye her altı ayda bir kalp sağlığı taraması yapıldı. Araştırmaya göre bu alışkanlıkların kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini yüzde 46 artırdığı tespit edildi.

NASIL BESLENMELİ?

Araştırma sürecinde 400'den fazla kişinin yaşamını kaybettiği de belirtildi. Peki nasıl bir beslenme tercih edilmeli? Uzmanlar bu konuda Akdeniz tarzını öneriyor. Çünkü Akdeniz tarzı beslenme kalp krizi riskini yüzde 24 oranında azaltıyor.

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