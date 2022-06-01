01 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Faciadan kıl payı kurtuldu! İzmir'deki feci kaza kamerada
İzmir Buca’da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir araç terzi dükkanına dalarak durabildi. O anlar etraftaki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, kayıtlarda bir şahsın da aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.