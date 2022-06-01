Faciadan kıl payı kurtuldu! İzmir'deki feci kaza kamerada

İzmir Buca’da şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği bir araç terzi dükkanına dalarak durabildi. O anlar etraftaki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken, kayıtlarda bir şahsın da aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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