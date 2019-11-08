Fabrika'da korkutan yangın! Alevler her yeri sardı

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar etmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yangın nedeni henüz belirlenemezken alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

