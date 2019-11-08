08 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.11.2019

Fabrika'da korkutan yangın! Alevler her yeri sardı

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Sivas'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar etmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Yangın nedeni henüz belirlenemezken alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Fabrika'da korkutan yangın! Alevler her yeri sardı
Fabrika'da korkutan yangın! Alevler her yeri sardı
'Binbir surat Safiye' adliyeye getirildi
'Binbir surat Safiye' adliyeye getirildi
Acılı baba A Haber'e konuştu: Bu kaza değil cinayettir
Acılı baba A Haber'e konuştu: Bu kaza değil cinayettir
İstanbul’da düzenlenen operasyonda deste deste para ele geçirildi!
İstanbul’da düzenlenen operasyonda deste deste para ele geçirildi!
70 yaşındaki adamı sopalarla dövdüler
70 yaşındaki adamı sopalarla dövdüler
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 araca çarparak durabildi
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 3 araca çarparak durabildi
Polis düğünü basınca çocuk gelin pencereden kaçtı
Polis düğünü basınca çocuk gelin pencereden kaçtı
Aksaray'da yaşanan 'utanç' görüntüleriyle ilgili Cem Öğretir'den çarpıcı yorum
Aksaray'da yaşanan 'utanç' görüntüleriyle ilgili Cem Öğretir'den çarpıcı yorum
Önce sazan balığı yedi, ardından ‘eyvah’ dedi
Önce sazan balığı yedi, ardından ‘eyvah’ dedi
945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği var
945 nüfuslu köyde, 1100 elektrik direği var
Maket polis aracındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Maket polis aracındaki hırsızlık güvenlik kamerasında
Avcılar'da okul bahçesinde öldüren ihmal!
Avcılar'da okul bahçesinde öldüren ihmal!
Daha Fazla Video Göster