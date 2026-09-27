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Meerdink'ten şahane gol: Hollanda yeniden önde!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meerdink'ten şahane gol: Hollanda yeniden önde!

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ikinci hafta programında yer alan mücadelede Sırbistan ile Hollanda karşı karşıya. A Ligi 2. Grup’ta mücadele eden iki ekip de yeni sezondaki iddiasını sürdürmek ve gruptaki ikinci maçından puanla ayrılmak için sahada. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 19.00’da başladı. Hollanda, Meerdink'in 69. dakikada attığı golle Sırbistan karşısında 2-1 öne geçti.

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