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Fabrika işçisi güvenlik görevlisini bıçakla rehin aldı

İHA
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Giriş: 21.09.2021 13:41
Şanlıurfa’da bir fabrikada çalışan işçi aynı fabrikanın güvenlik görevlisini bıçakla rehin aldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında yaşandı. Daha önceden fabrikada işçi olarak çalışan Bayram P., iddiaya göre işten çıkarıldıktan sonra maaşının bir kısmını alamadı. Maaşını almak için fabrikaya giden Bayram P., kendisini dışarı çıkartmaya çalışan güvenlik görevlisi Gökhan İ.'yi bıçakla rehin aldı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisini yere yatırıp boğazına bıçak dayayan şahıs, ekipler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.


Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen şahıs, gözaltına alındı. Ekipler şahsı gözaltına aldığı sırada işletme sahibi ile yakınları şahsa saldırmak istedi. Jandarma ekipleri öfkeli şahısları uzaklaştırmayı başardı. Jandarma aracına konulan şahıs karakola götürüldü.
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