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Evlilik ömrü uzatıyor mu? Çarpıcı araştırma: Evliler bekarlara göre daha uzun yaşıyor

A Haber
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Giriş: 15.06.2022 11:08
Evlilikle ilgili çarpıcı 15 yıl süren çarpıcı bir araştırma yapıldı. Buna göre evli olanların bekarlara göre daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Uzman Klinik Psikolog Samet Karaman ve Klinik Psikolog Dr. Ayşe Kaya Göktepe, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Evlilik ömrü uzatıyor mu? EVLİLİK ÖMRÜ UZATIYOR MU?

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