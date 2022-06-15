Evlilik ömrü uzatıyor mu? Çarpıcı araştırma: Evliler bekarlara göre daha uzun yaşıyor

Evlilikle ilgili çarpıcı 15 yıl süren çarpıcı bir araştırma yapıldı. Buna göre evli olanların bekarlara göre daha uzun yaşadığı ortaya çıktı. Uzman Klinik Psikolog Samet Karaman ve Klinik Psikolog Dr. Ayşe Kaya Göktepe, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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