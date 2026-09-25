Kadir İnanır'ın tartışmalı mirası: Kan bağı olmayan kişiye miras bırakılabilir mi?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın tüm mal varlığı, telif hakları ve koleksiyonlarını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı vasiyetname tartışma yarattı. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetin hazırlandığı dönemde dayısının irade ve sağlık durumuyla ilgili şüpheleri bulunduğunu savunarak hukuki sürece işaret etti. Uzmanlar ise kan bağı olmayan kişilere miras bırakılabileceğini, saklı pay sahiplerinin ise tenkis davası açabileceğini belirtti.