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22.09.2019
Evliliği iptal olan avukat salona ödediği paranın tamamını mahkeme yoluyla geri aldı | Video
Bursa’da ikamet eden 26 yaşındaki avukat Emircan Derdiman, düğün için bir salon ile anlaştı ve 7 bin lira ücret ödedi. Düğüne 7 ay kala nişanlısından ayrıldı ve düğün iptal oldu. Bunun üzerine Emircan Derdiman, salondan parasını istedi ancak alamadı. Avukat olan Derdiman, mahkeme yoluyla parasının tamamını geri aldı.
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