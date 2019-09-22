Evliliği iptal olan avukat salona ödediği paranın tamamını mahkeme yoluyla geri aldı | Video

Bursa’da ikamet eden 26 yaşındaki avukat Emircan Derdiman, düğün için bir salon ile anlaştı ve 7 bin lira ücret ödedi. Düğüne 7 ay kala nişanlısından ayrıldı ve düğün iptal oldu. Bunun üzerine Emircan Derdiman, salondan parasını istedi ancak alamadı. Avukat olan Derdiman, mahkeme yoluyla parasının tamamını geri aldı.