Evlerini depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses’ten çağrı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısına destek verdi. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in ardından İbrahim Tatlıses de Bodrum’da bulunan 5 evini depremzedeler için açtı. “İmkanınız varsa siz de evlerinizi açın” diyen sanatçı, sosyal medyada çağrıda bulundu.