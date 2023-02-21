21 Şubat 2023, Salı
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Evlerini depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses’ten çağrı
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısına destek verdi. Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in ardından İbrahim Tatlıses de Bodrum’da bulunan 5 evini depremzedeler için açtı. “İmkanınız varsa siz de evlerinizi açın” diyen sanatçı, sosyal medyada çağrıda bulundu.